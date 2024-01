As rodas de conversa estão programadas para acontecer no CRA, localizado na Rua 29 de Julho, 29, Imbetiba - Foto: Ilustração

As rodas de conversa estão programadas para acontecer no CRA, localizado na Rua 29 de Julho, 29, ImbetibaFoto: Ilustração

Publicado 09/01/2024 12:34

Macaé - O Centro de Referência do Adolescente (CRA) de Macaé está se mobilizando para implementar atendimentos específicos para o grupo TRANSceder. A iniciativa visa promover rodas de conversa e debates direcionados a jovens atendidos pelo CRA e à comunidade em geral, que fazem parte do público trans. O objetivo é realizar atividades alinhadas às políticas públicas que garantam os direitos dessa população, proporcionando diálogos sobre vivências e avanços oferecidos.

As rodas de conversa estão programadas para começar em fevereiro, de segunda a sexta-feira, às 14h, no CRA, localizado na Rua 29 de Julho, 29, Imbetiba. Para participar, basta levar a carteira de identidade e o cartão SUS, sem necessidade de encaminhamento. O CRA funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os interessados também podem contribuir com sugestões por meio de mensagens para os números (21) 97308-1601 ou (22) 99948-9918. O atendimento contará com especialistas em saúde da população trans, incluindo assistente social, psicólogo e enfermeiro. Todas as atividades serão realizadas em parceria com a equipe do campus Macaé da Universidade Federal Fluminense (UFF).

O Dia da Visibilidade Trans, celebrado nacionalmente em 29 de janeiro, ganha destaque nas ações do CRA. Segundo a coordenadora Monique Gouveia e o enfermeiro Victor Tavares, especialista em Saúde Mental pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), "Macaé está se tornando referência no atendimento à população trans, especialmente nas questões de saúde mental".