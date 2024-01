Durante a vistoria, foram encontrados quatro revólveres e munições no interior do carro - Foto: Divulgação

Publicado 08/01/2024 11:54

Macaé - Na noite de domingo (7), uma operação coordenada pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) culminou na prisão de um suspeito envolvido no furto de armas de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no bairro Cavaleiros, em Macaé, e na clonagem de um veículo.

A ação policial foi desencadeada após receber informações sobre um VW Voyage com registro de clonagem circulando na região de Cabiúnas, em Macaé, e retornando para Campos. Os policiais do CPRv cercaram a área, localizaram o veículo e efetuaram a abordagem.

Durante a vistoria, foram encontrados quatro revólveres e munições no interior do carro. O condutor, ao ser interrogado, confessou o furto das armas da agência bancária. Quanto à origem do veículo, não soube fornecer explicações plausíveis. A consulta de chassi e número de motor revelou alterações, confirmando que o automóvel era produto de roubo.

O suspeito foi detido e encaminhado à delegacia, onde permanece sob custódia. A rápida ação da polícia evitou possíveis ações criminosas.