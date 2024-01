O coordenador do setor, Kodia Ramalho, destaca a importância da segurança dos alunos, ressaltando que eles são a razão do trabalho da equipe - Foto: Divulgação

O coordenador do setor, Kodia Ramalho, destaca a importância da segurança dos alunos, ressaltando que eles são a razão do trabalho da equipeFoto: Divulgação

Publicado 05/01/2024 13:13

Macaé - A Coordenadoria de Transporte Escolar da Secretaria de Educação de Macaé está se preparando para o retorno às aulas em fevereiro, quando terá a missão de levar e buscar diariamente 12.600 alunos em 540 veículos. Além disso, a equipe também cuida de seis mil estudantes que usam o Passe Escolar e mais 560 jovens do Transporte Social Universitário (TSU). A rotina intensa destaca o compromisso com a segurança dos alunos, com a meta de zero ocorrências, mantida ao longo de 2023.



O coordenador do setor, Kodia Ramalho, destaca a importância da segurança dos alunos, ressaltando que eles são a razão do trabalho da equipe. As reuniões de orientação com motoristas e monitores são periódicas, mas ganham atenção especial no retorno às aulas. Durante esses encontros, são reforçados os cuidados que devem ser tomados ao transportar os alunos, além de orientações sobre a manutenção dos veículos.

Além do transporte diário, o setor também atua em grandes eventos da rede Foto: Divulgação

A superintendente de Contratos da Educação, Michelle Macedo, enfatiza que o setor lida com a segurança e bem-estar de milhares de crianças e adolescentes, incluindo muitos com necessidades especiais. Ela destaca a complexidade da rotina de cuidados, expressando satisfação por encerrar 2023 sem ocorrências graves.



Todos os 540 veículos que atendem aos estudantes possuem plotagem de acordo com o edital de licitação e lacre de vistoria anual realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A secretária de Educação, Leandra Lopes, menciona que o maior desafio de 2023 foi a implantação da Instrução Normativa do Transporte Escolar, que regulamenta normas e procedimentos para o serviço.



Além do transporte diário, o setor também atua em grandes eventos da rede, como a FlicMac, transportando alunos em 136 veículos, e no desfile de aniversário da cidade, com 54 veículos.



Para ser beneficiado com o serviço de Transporte Escolar, o estudante deve estar matriculado na rede pública municipal de ensino de Macaé, morar a uma distância igual ou superior a um quilômetro e meio da unidade educacional e não ter limitação temporária ou permanente de locomoção. A normativa estabelece regras claras para garantir a segurança e eficiência do serviço. A superintendente de Contratos da Educação, Michelle Macedo, enfatiza que o setor lida com a segurança e bem-estar de milhares de crianças e adolescentes, incluindo muitos com necessidades especiais. Ela destaca a complexidade da rotina de cuidados, expressando satisfação por encerrar 2023 sem ocorrências graves.Todos os 540 veículos que atendem aos estudantes possuem plotagem de acordo com o edital de licitação e lacre de vistoria anual realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana. A secretária de Educação, Leandra Lopes, menciona que o maior desafio de 2023 foi a implantação da Instrução Normativa do Transporte Escolar, que regulamenta normas e procedimentos para o serviço.Além do transporte diário, o setor também atua em grandes eventos da rede, como a FlicMac, transportando alunos em 136 veículos, e no desfile de aniversário da cidade, com 54 veículos.Para ser beneficiado com o serviço de Transporte Escolar, o estudante deve estar matriculado na rede pública municipal de ensino de Macaé, morar a uma distância igual ou superior a um quilômetro e meio da unidade educacional e não ter limitação temporária ou permanente de locomoção. A normativa estabelece regras claras para garantir a segurança e eficiência do serviço.