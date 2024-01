Domingo é dia de ?Macaé Verão para Todos? na Praia de Hollywood - Foto: Ana Chaffin

Publicado 05/01/2024 13:06

Macaé – A praia também é lugar para todos em Macaé! O projeto "Verão para Todos", promovido pela Secretaria Adjunta de Defesa Civil, vai além e assegura que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida possam curtir o banho de mar. Neste domingo (7), na Praia de Hollywood, no canto esquerdo da Praia dos Cavaleiros, das 9h às 14h, mais uma edição do projeto será realizada.

A ideia é clara: proporcionar um verão acessível e inclusivo para todos os moradores. Equipamentos de qualidade, como cadeiras anfíbias e rampas de acesso, garantem segurança e conforto para que cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida possam aproveitar o mar. A participação é simples, basta aparecer no local.

Joseferson de Jesus, secretário de Defesa Civil, destaca que o banho de mar adaptado é um projeto inovador que visa proporcionar uma experiência incrível. Ele comenta sobre as rampas de acesso, as cadeiras anfíbias e a equipe treinada para auxiliar, garantindo que todos aproveitem as belezas naturais da cidade.

Essa iniciativa torna as praias inclusivas e acessíveis, garantindo que todos possam aproveitar o verão plenamente.