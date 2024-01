Doação de sangue é um gesto altruísta que pode fazer toda a diferença para aqueles que dependem desse recurso vital - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Doação de sangue é um gesto altruísta que pode fazer toda a diferença para aqueles que dependem desse recurso vitalFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 04/01/2024 12:28

Macaé – O Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé enfrenta uma situação crítica em seu estoque sanguíneo, exigindo a colaboração urgente da população. O abastecimento atual está abaixo do nível considerado seguro, impactando o atendimento nas unidades hospitalares do município e em cidades vizinhas como Quissamã e Conceição de Macabu.

Para reverter esse quadro, é fundamental que os cidadãos realizem doações de qualquer tipo de sangue (A-, A+, AB-, AB+, B-, B+, O- e O+). Um ato simples que pode salvar até quatro vidas. Os voluntários têm a opção de comparecer pessoalmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h (exceto em feriados), na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro. Além disso, há a alternativa do agendamento online disponível no site.

A doação de sangue é um gesto altruísta que pode fazer toda a diferença para aqueles que dependem desse recurso vital. Cada bolsa coletada pode contribuir para salvar até quatro vidas, sendo essencial para procedimentos médicos, cirurgias, tratamentos de doenças graves e emergências.

O Serviço de Hemoterapia de Macaé, responsável pelo fornecimento de sangue para todas as unidades hospitalares locais, conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada. O espaço é composto por médicos especialistas, enfermeiras, assistente social, biólogas, biomédica, além de profissionais de enfermagem e laboratório, serviços gerais e recepcionistas. Para mais informações ou agendamento, entre em contato pelo telefone (22) 2796-1756.

Requisitos para Doação:

Estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ocorrer até os 60 anos, com consentimento dos responsáveis para menores de 18 anos); pesar no mínimo 50kg; ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas; estar alimentado e bem hidratado (evitar alimentos gordurosos quatro horas antes da doação); apresentar documento original com foto recente, emitido por órgão oficial.