Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao acusado e conduzido a 123º DelegaciaFoto: Divulgação

Publicado 01/01/2024 11:40

Macaé - Um homem foi detido em flagrante após cometer um furto no centro de Macaé. Os agentes do programa Segurança Presente, durante patrulhamento de rotina, receberam informações sobre um indivíduo, vestindo camisa vermelha, bermuda floral e de estatura alta, que teria furtado uma loja no centro da cidade e se dirigido em direção ao bairro Cajueiro.

Com base nas informações recebidas, os agentes organizaram um cerco e iniciaram um patrulhamento tático para localizar o suspeito. Rapidamente, o homem foi encontrado e abordado, estando em posse dos objetos furtados.

Diante dos fatos, o acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia. Após avaliação do Delegado de Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de furto, permanecendo sob custódia à disposição da justiça.

Importante ressaltar que o detido possui várias anotações criminais por furto, ameaça e contravenção.