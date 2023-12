Em 2021, a Equinor anunciou seus planos de instalar um FPSO capaz de produzir 16 milhões de m³/dia no projeto - Foto: Ilustração

Publicado 30/12/2023

Macaé - A Equinor consolidou sua parceria com a Petrobras ao assinar contratos para utilizar o Sistema Integrado de Escoamento de Gás Natural da Bacia de Campos (SIE-BC) e ter acesso à Unidade de Tratamento de Gás de Cabiúnas (UTGCAB) a partir de 1º de janeiro de 2024. Essa parceria permitirá à companhia norueguesa escoar o gás natural do campo de Roncador, na Bacia de Campos, utilizando a infraestrutura de gasodutos já existente, que pertence à Petrobras.

Roncador, operado pela Petrobras com 75% da concessão, tem a Equinor detendo os 25% restantes de participação. O acordo está em conformidade com a Lei do Gás, que busca promover o acesso negociado à infraestrutura, diversificando os atores na cadeia do gás natural.

Além da Bacia de Campos, a Petrobras já possui contratos de compartilhamento de infraestrutura em outras localidades, como na Bacia de Santos (SIE BS e SIP), no Polo Catu (BA) e no Polo Cacimbas (ES).

Em 2021, a Equinor anunciou seus planos de instalar um FPSO capaz de produzir 16 milhões de m³/dia no projeto, conectado ao Terminal de Cabiúnas, em Macaé, por meio de um gasoduto submarino que se conectará a uma nova instalação dedicada de recebimento de gás em terra, dentro do terminal.

Recentemente, a comercialidade de dois campos de gás natural na área do BM-C-33 foi anunciada pela Equinor. Os campos Raia Manta e Raia Pintada possuem volumes recuperáveis de gás natural e condensado superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente. O consórcio, composto pela Equinor (35%), Repsol Sinopec Brasil (35%) e Petrobras (30%), investirá cerca de US$ 9 bilhões no projeto.

Essa parceria estratégica fortalece a presença da Equinor no setor de gás natural brasileiro, contribuindo para a diversificação e o desenvolvimento sustentável do mercado.