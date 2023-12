Expectativa é que a banca examinadora seja definida em breve - Foto: Rui Porto FIlho

Expectativa é que a banca examinadora seja definida em breveFoto: Rui Porto FIlho

Publicado 29/12/2023 10:44 | Atualizado 29/12/2023 10:45

Macaé - A Prefeitura do Município de Macaé está progredindo na direção do tão esperado concurso público, atendendo às demandas da Administração Direta e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Macaé (Macaeprev). A expectativa é que a banca examinadora seja definida em breve, escolhida com base em sua experiência na gestão de concursos e credibilidade em todas as fases do processo, com divulgação iminente.

A responsabilidade da banca examinadora abrangerá a produção do edital, a elaboração e aplicação da prova, comprometendo-se com a confidencialidade e sigilo do material. Aristófanis Quirino, presidente da Comissão Organizadora e Secretário de Recursos Humanos, expressa sua expectativa pela divulgação do edital, ressaltando o empenho da comissão desde o levantamento das demandas até a consolidação dos cargos e vagas previstos.

Com um total estimado de 647 vagas distribuídas em 44 cargos, a definição do quantitativo considerou os possíveis desdobramentos da Ação Civil Pública referente aos concursos públicos de 2011 e 2012, além de convênios em andamento com Instituições de Ensino para atender às necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior.

“Essa nova seleção possibilitará a recomposição do quadro e o preenchimento de vagas oriundas da aposentadoria de alguns servidores, mas o governo municipal foi cauteloso ao atender às demandas, aguardando o desfecho da Ação Civil Pública em andamento e na formalização de convênios", disse.

Dentre as vagas oferecidas, destacam-se os novos cargos criados pela Lei Complementar 336/2023, visando preencher lacunas de profissionais nos níveis fundamental, médio e superior em diversos setores do município. A relação completa de cargos, vagas e outras informações do concurso público da Administração Pública Municipal será disponibilizada com a publicação do edital.