O Macaíba promete não apenas impulsionar a economia local, mas também fortalecer o vínculo entre a população - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 28/12/2023 11:35

Macaé - Em apenas dois dias, mais de R$ 1 milhão já foi faturado por cerca de 500 lojas de Macaé credenciadas para vendas através da Macaíba. Essa impressionante marca representa não apenas um sucesso econômico, mas também a eficácia do programa Macaíba, a Moeda Social de Macaé, em promover dignidade para mais de 50 mil pessoas beneficiadas e gerar oportunidades para o comércio local.

O programa Macaíba, que visa reduzir desigualdades, fortalecer o comércio setorizado e aumentar o poder de compra de indivíduos em situação de vulnerabilidade social, já está marcando uma nova era para a economia local. Com uma movimentação tão expressiva em tão pouco tempo, a Macaíba se destaca como um instrumento eficiente para transformar vidas e impulsionar negócios.

Os beneficiários que já atualizaram seus dados no Colégio Estadual Matias Neto agora podem utilizar o benefício apresentando o número do CPF e a senha provisória recebida. Essa moeda é específica para o setor administrativo do bairro cadastrado no CadÚnico, garantindo que o valor seja investido diretamente na comunidade.

Para aqueles que ainda não atualizaram seus dados, uma nova convocação está prevista para janeiro, coincidindo com a inauguração da primeira agência do Banco Popular de Macaé. Verificar a inclusão do nome na listagem da primeira etapa no site da moeda social é crucial. Dúvidas, saldo ou troca de senha podem ser tratados com o suporte da empresa que administra a Macaíba pelo WhatsApp: (85) 3269-9617.

A Macaíba, que é acumulativa, permite que o beneficiário utilize o valor no momento que melhor atender às suas necessidades. A cada mês, o programa representará mais de 6 milhões de reais destinados às famílias em vulnerabilidade social. Mais de 600 estabelecimentos comerciais já estão preparados para receber a moeda social.

A implementação da moeda já está sendo comemorada por usuários e comerciantes locais. Enzo Batista, comerciante do bairro Sol & Mar, destacou o impacto positivo no comércio local. O beneficiário Diogo Fontes expressou sua emoção ao utilizar a Macaíba, reconhecendo o potencial benéfico do programa para a comunidade.

O Macaíba promete não apenas impulsionar a economia local, mas também fortalecer o vínculo entre a população e os estabelecimentos comerciais, gerando um ciclo positivo para o desenvolvimento de Macaé.