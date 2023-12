Shows, atividades esportivas, lazer e entretenimento estão no cardápio do evento, que acontecerá na Praia dos Cavaleiros - Foto: Douglas Smmithy

Shows, atividades esportivas, lazer e entretenimento estão no cardápio do evento, que acontecerá na Praia dos CavaleirosFoto: Douglas Smmithy

Publicado 27/12/2023 12:17

Macaé - O Sesc Verão está de volta e promete agitar Macaé de 13 a 28 de janeiro com uma programação diversificada. Shows, atividades esportivas, lazer e entretenimento estão no cardápio do evento, que acontecerá na Praia dos Cavaleiros. A realização é do Sesc, com co-realização da Prefeitura de Macaé.

O evento é parte dos esforços de Macaé para investir no turismo de lazer, atraindo visitantes e impulsionando setores como hotelaria, gastronomia e transporte. O sucesso do Natal Magia e do espetáculo das Águas Dançantes destacam o potencial da cidade em oferecer experiências memoráveis aos moradores e turistas.

A Vila do Papai Noel é um dos destaques do Natal Magia, com uma ambientação encantadora que inclui uma grande árvore de Natal central com piso interativo, presépio animatronic e até uma bola de neve para os visitantes se divertirem. Árvores de Natal decoram diversos pontos da cidade, proporcionando um cenário festivo.

As Águas Dançantes são uma atração imperdível, com um espetáculo de 15 minutos que combina elementos sincronizados, dança das águas, trilha sonora especial, projeção holográfica, laser show, iluminação cênica e fogos de artifício de baixo ruído. Após a apresentação principal, as águas continuam em exibição por mais uma hora.

O Sesc Verão promete ser um marco na programação de Macaé, proporcionando momentos de diversão e cultura para toda a comunidade.