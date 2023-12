O prefeito Welberth Rezende participou de uma coletiva de imprensa - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 22/12/2023 11:30

Macaé - O governo municipal de Macaé, liderado pelo prefeito Welberth Rezende, realizou uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (21) para apresentar os avanços e projetos realizados ao longo do ano. Com iniciativas que abrangem desde a área social até a revitalização de espaços públicos, Macaé destaca-se a níveis estadual e nacional.



Welberth Rezende enfatizou conquistas como a criação da Moeda Social, a Macaíba, e a continuidade do Cartão Educação. Essas iniciativas não apenas apoiam diretamente a população, mas também fomentam o comércio local, injetando recursos na economia. A Macaíba, que beneficia 50 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, representa um investimento anual de R$ 70 milhões.



Os investimentos na expansão da rede pública de Saúde foram destacados, incluindo a reabertura de unidades de assistência especializada e a reforma de polos de atendimento de média e alta complexidades. O prefeito anunciou o recadastramento da população para a inscrição no Cartão SUS, visando estruturar os serviços ampliados na rede de Atenção Básica.

Com investimentos estimados em mais de US$ 9 bilhões para os próximos anos, a nova dinâmica econômica de Macaé destaca-se no desenvolvimento de projetos da cadeia produtiva de óleo, gás e energia. O prefeito ressaltou a geração de mais de 29 mil postos de trabalho desde 2021, consolidando a cidade como referência regional.Obras de reforma do Centro de Convenções e do Ginásio Poliesportivo foram realizadas, assim como a entrega da orla do Bar do Coco. O prefeito anunciou a licitação da reforma do Parque da Cidade em breve. Ao todo, o governo mantém cerca de 100 projetos de construção e reforma em espaços públicos da cidade.O transporte público passou por melhorias, com a implantação de 100 novos ônibus e novas coberturas nos pontos de parada. Investimentos em um novo parque semafórico, com sistema de monitoramento de trânsito inteligente, visam garantir mais segurança e fluidez ao trânsito da cidade.O prefeito celebrou as conquistas de atletas macaenses em diversas modalidades, atribuindo o sucesso aos incentivos ao Esporte local. O Bolsa Atleta teve o número de inscritos dobrado, possibilitando a participação em campeonatos estaduais e internacionais.O governo de Macaé encerra o ano com uma série de realizações e perspectivas promissoras para o futuro, consolidando sua posição de destaque em diversas áreas.