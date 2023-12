O astro do pagode Ferrugem comanda a festa da virada na Praia da Barra - Foto: Douglas Smmithy

O astro do pagode Ferrugem comanda a festa da virada na Praia da BarraFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/12/2023 12:47 | Atualizado 21/12/2023 12:53

Macaé - O Réveillon 2024 em Macaé promete ser um dos mais animados, com a presença de duas grandes estrelas da música brasileira. A renomada cantora Elba Ramalho será a atração principal na Praia dos Cavaleiros, enquanto o astro do pagode Ferrugem comandará a festa na Praia da Barra.

A celebração do Réveillon em Macaé promete ser um evento inesquecível, unindo diferentes estilos musicais para agradar a todos os públicos. O prefeito Welberth Rezende destacou que a contagem regressiva para a virada será marcada por uma queima de fogos com 50% a menos de ruído, pensando especialmente em pessoas com hipersensibilidade auditiva, crianças e pets.

Elba Ramalho promete um show de verão repleto de alegria, com bailarinos, iluminação especial, cor e dança. A cantora, uma das mais aclamadas intérpretes da música brasileira, é conhecida por suas performances vibrantes e cativantes. Em 2018, ela fez história com uma das maiores maratonas de Carnaval, lançando o trio elétrico Frevo Mulher em São Paulo e batendo seu recorde em tempo de desfile no Galo da Madrugada, em Recife.

Ferrugem, o astro carioca do pagode, lançou este ano o álbum "Interessante", composto por 11 canções, incluindo hits como "Saudade" e "Me Perdoa". O artista é reconhecido como o mais seguido no Spotify dentro do gênero pagode, prometendo embalar os corações apaixonados com suas músicas envolventes e histórias diversificadas.