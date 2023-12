Campanha é promovida pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito - Foto: Douglas Smmithy

Campanha é promovida pela Coordenadoria de Educação para o TrânsitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/12/2023 12:45

Macaé - Macaé inicia uma campanha de conscientização com o objetivo de alertar a população sobre os perigos no trânsito durante as festas de fim de ano e o período de férias. Veículos batidos foram colocados em três pontos estratégicos da cidade, evidenciando as principais causas de acidentes: excesso de velocidade (Parque de Tubos), álcool (Cavaleiros) e uso de celular ao volante (Trevo das Bandeiras).

A iniciativa, promovida pela Coordenadoria de Educação para o Trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana, intensifica suas ações diante do aumento do volume de veículos nas cidades e estradas durante as festividades de fim de ano. A campanha tem como foco sensibilizar a população quanto aos riscos do uso do celular ao dirigir, consumo de bebidas alcoólicas e excesso de velocidade.

O secretário de Mobilidade Urbana, Jayme Muniz, destaca a importância da campanha e ressalta que, além das ações educativas, o governo municipal investe em melhorias na sinalização viária, como revitalização da sinalização horizontal e novos semáforos, contribuindo para um tráfego mais ordenado.

Leandro Aracati, diretor da Coordenadoria de Educação para o Trânsito, detalha que a campanha se estenderá até o final do verão, com veiculação de vídeos institucionais nas mídias da Prefeitura de Macaé e Mobilidade Urbana. Os vídeos abordarão situações reais envolvendo condutores, ciclistas e pedestres, além de oferecer dicas de viagem para evitar acidentes de trânsito.

Dentre as medidas preventivas destacadas pela campanha estão o uso do cinto de segurança, manutenção periódica do veículo, acondicionamento correto de animais de estimação no carro, atenção ao atravessar vias, silenciamento do celular ao dirigir, respeito às regras de trânsito por ciclistas e direção defensiva por motociclistas, mantendo distância de seguimento e utilizando itens de segurança. A população é convidada a adotar práticas que garantam um trânsito mais seguro, preservando vidas e evitando acidentes.