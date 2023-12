Estimativa é que a soma dos valores injete cerca de R$ 112,5 milhões na economia local - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/12/2023 13:11

Macaé - Nesta quarta-feira (20), foi anunciada a antecipação do pagamento da segunda parcela do décimo terceiro salário para os aproximadamente 16.000 servidores ativos de Macaé. A medida, conduzida pelas Secretarias Municipais de Recursos Humanos, Fazenda e Planejamento, possibilitará que os funcionários tenham acesso ao benefício já nesta sexta-feira (22), antecipando o calendário original.



A antecipação tem como propósito oferecer suporte financeiro aos funcionários durante as celebrações de fim de ano, proporcionando uma organização financeira mais tranquila. A medida complementa a ação realizada em junho, quando a prefeitura efetuou o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário.

A antecipação da segunda parcela representa uma injeção de aproximadamente R$ 112,5 milhões na economia local. Aristófanis Quirino, secretário de Recursos Humanos, destaca o esforço contínuo da equipe para cumprir o calendário de pagamentos, reconhecendo o papel vital dos servidores no crescimento de Macaé. "Essas ações buscam valorizar todos que, de maneira direta ou indireta, contribuem para esse processo", afirma o secretário.



