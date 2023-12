Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade e a Patrulha Maria da Penha é uma ponte em defesa - Foto: Rui Porto FIlho

Publicado 18/12/2023 15:34 | Atualizado 18/12/2023 15:35

Macaé - O projeto "Acolhimento Provisório Institucional a Mulheres Vítimas de Violência", fruto da parceria intersetorial entre diversas Secretarias Municipais de Macaé, alcançou o 3º lugar na categoria Atendimento ao Cidadão/Projetos do III Prêmio Servidores Inovadores. O projeto, que visa oferecer suporte emergencial às mulheres vítimas de violência doméstica, destacou-se pela abordagem inovadora e pela atenção especial às necessidades das assistidas.

A iniciativa contou com a participação de diversos setores, incluindo a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Secretaria de Ordem Pública e Secretaria Municipal de Saúde. A equipe multidisciplinar responsável pelo projeto é composta por servidores públicos engajados em promover soluções eficazes para enfrentar a violência contra a mulher.

A necessidade de criar um acolhimento provisório emergencial para mulheres que não estão sob risco iminente de morte, mas que precisam se afastar temporariamente de um ambiente violento, foi identificada diante do aumento dos casos de violência contra a mulher em Macaé e região. A residência, segundo dados oficiais, é o principal cenário dessas violências.

No período de janeiro a março de 2023, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) registrou sete demandas por acolhimento. O abrigo provisório oferece um local seguro para mulheres aguardarem o retorno para casa ou a decisão judicial sobre medidas protetivas de urgência.

O serviço, sigiloso e executado em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade e a Patrulha Maria da Penha, visa preservar a integridade das assistidas e de seus filhos. Todas as mulheres encaminhadas para o abrigo são previamente avaliadas pela equipe técnica multidisciplinar do CEAM.

Nathália Nunes Borges Mustafa, do CEAM, destacou a importância do projeto e a experiência enriquecedora de apresentá-lo à população. Para ela, o reconhecimento no Prêmio Servidores Inovadores reforça a relevância do trabalho realizado e a capacidade de inovação do servidor público.