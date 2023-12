Lado direito da Teixeira de Gouveia liberado para estacionamento a partir de sábado - Foto: Rui Porto Filho

Lado direito da Teixeira de Gouveia liberado para estacionamento a partir de sábadoFoto: Rui Porto Filho

Publicado 15/12/2023 10:47

Macaé - Em uma iniciativa para facilitar as compras de fim de ano no Centro da cidade, a Coordenadoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade de Macaé anunciou a liberação do estacionamento do lado direito da Rua Teixeira de Gouveia a partir deste sábado (16).

Os motoristas terão permissão para estacionar entre a Praça Washington Luiz (Rua Tenente Coronel Amado) e Rua Vereador Manoel Braga. A medida, válida até o dia 30 deste mês, visa proporcionar um aumento no número de vagas na área central e incentivar o movimento no comércio local durante o período festivo.

A ação da Coordenadoria de Trânsito busca oferecer mais facilidades aos consumidores que pretendem realizar suas compras de Natal e Ano Novo, criando um ambiente propício para as celebrações. Com a liberação do estacionamento, a expectativa é que a circulação de pessoas seja otimizada, contribuindo para a movimentação econômica e o aquecimento do comércio na região central da cidade.

Os comerciantes locais estão otimistas em relação à medida, enxergando-a como uma oportunidade de atrair mais clientes e impulsionar as vendas durante esse período crucial para o comércio. A ampliação do número de vagas torna o Centro mais acessível, proporcionando uma experiência mais conveniente para os consumidores.