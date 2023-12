A nova urbanização do espaço de lazer tem 2,5 mil metros quadrados de área construída - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 14/12/2023 16:13

Macaé - A entrega das obras de revitalização da Praça da Nova Holanda, realizada nesta quinta-feira (14), é mais um projeto que o governo municipal garantiu à população, somando-se à lista de inaugurações deste final de ano. O prefeito Welberth Rezende, junto aos moradores da comunidade, inaugurou a nova urbanização do espaço de lazer, que agora conta com 2,5 mil metros quadrados de área construída.



"Esses projetos têm como objetivo promover a qualidade de vida da população. Cada praça reformada e entregue pelo nosso governo representa o nosso compromisso em devolver aos moradores da nossa cidade um ambiente adequado para o passeio com a família, para a prática de atividades físicas e de lazer", destacou o prefeito.



Com a revitalização, a Praça da Nova Holanda agora dispõe de três quiosques, peixaria nova, espaço para parada do "mototáxi", quadra poliesportiva com vestiário e banheiros, além de brinquedos para as crianças e acesso ao Wi-Fi Macaé, com conexão gratuita à internet.A reinauguração do espaço contou com a participação do vice-prefeito, Célio Chapeta, secretários e vereadores do município. O projeto foi realizado com recursos provenientes de emendas impositivas assinadas pelos vereadores Alan Mansur, Luciano Diniz, Édson Chiquini, Paulista e Rond Macaé.