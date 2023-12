Uma reunião foi realizada nesta quarta-feira (13) no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2023 13:33

Macaé - A Nova Cedae anunciou um investimento significativo de R$ 280 milhões para ampliar o serviço de abastecimento de água em Macaé, assegurando a instalação de geradores para manter o funcionamento do sistema de produção de água. A nova meta de expansão da rede visa atender áreas residenciais e industriais nas regiões do extremo Norte e Sul do município.

O presidente da concessionária, Agnaldo Ballon, apresentou a proposta ao prefeito Welberth Rezende em uma reunião realizada nesta quarta-feira (13), no Rio de Janeiro. O objetivo principal é garantir um planejamento robusto da Nova Cedae para atender à demanda da população e evitar transtornos, como os ocorridos em novembro devido à queda de energia na cidade.

"Nosso compromisso é proporcionar à Nova Cedae um plano que atenda efetivamente as necessidades da população, e principalmente evite transtornos como os registrados em novembro devido à queda de energia na cidade", afirmou o prefeito Welberth Rezende. A concessionária pretende iniciar o processo de licitação para as obras de expansão da rede de abastecimento de água no início do próximo ano.

Este investimento expressivo demonstra o compromisso da Nova Cedae em fortalecer a infraestrutura hídrica de Macaé, garantindo um abastecimento de água eficiente e confiável para os moradores e indústrias do município.