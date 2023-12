As atividades ocorrerão na sede do Instituto de Previdência Social de Macaé - Foto: Ana Chaffin

Publicado 13/12/2023 12:15

Macaé - A partir desta quarta-feira (13), tem início a fase presencial para a validação do Censo online 2023 dos servidores municipais de Macaé. As atividades ocorrerão na sede do Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev), situado na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro, das 9h às 16h.

A fase presencial se destina àqueles que necessitam validar as informações fornecidas durante o censo remoto, que abrange ativos efetivos, contratados, comissionados e participantes dos Projetos Sociais Guarda Sênior, Guarda Mirim e Nova Vida. Para oferecer suporte imediato e esclarecer dúvidas, os servidores podem enviar questionamentos para o e-mail censo2023@macae.rj.gov.br.

Visando auxiliar aqueles que enfrentaram dificuldades durante a fase remota, o Macaeprev disponibilizará máquinas e impressoras para os servidores. As documentações necessárias para o Censo 2023 estão detalhadas na Portaria SEMARH nº 555/2023, publicada no Diário Oficial em 14 de novembro, e estão disponíveis no portal da Prefeitura de Macaé.

O município reforça a importância da participação de todos os servidores nesse processo, garantindo a acuracidade dos dados e a eficiência na gestão de recursos humanos.