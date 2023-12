A obra inclui espaços para cultura, entretenimento, esporte e lazer - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 11/12/2023 12:55

Macaé - O prefeito Welberth Rezende irá inaugurar, nesta segunda-feira (11), às 18h, a obra de revitalização da área do Bar do Coco, no bairro Parque Aeroporto, após um ano de seu início. O novo espaço vai proporcionar à sociedade áreas para uso cotidiano e para eventos, dinamizando a Zona Norte da cidade. O projeto contempla a sustentabilidade, mantendo toda a área de restinga da praia; a acessibilidade, com piso tátil e rampas, e a segurança, com muro de contenção para delimitar o projeto na faixa de areia e guarda-corpo metálico em toda extensão da orla e acessos.

O projeto inclui posto salva-vidas, caramanchão, parquinho, academia popular e ponto de ônibus. Além disso, há bicicletários e estacionamento. O trecho junto à rodovia Amaral Peixoto ganhou uma área de passeio mais ampla. Fora o espaço reservado para eventos abertos e o trabalho de paisagismo. Além do prefeito, o secretário de Obras, Felipe Bastos, o secretário de Infraestrutura, Santiago Borges, entre outras autoridades municipais farão a entrega da nova orla à cidade.

“É gratificante tirar do papel uma obra prometida há mais de 30 anos. Estamos entregando esta obra um ano depois do início dela. É um espaço que vai trazer cultura, entretenimento, esporte e lazer para os moradores da Zona Norte da cidade. É um local transformado”, disse Felipe.