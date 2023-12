Laboratório é fruto da parceria com a Prefeitura e tem foco no mapeamento e estratégias para proteção - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 09/12/2023 07:51

Macaé - Nesta sexta-feira (8), foi inaugurado o Laboratório Integrado de Doenças Emergentes e Negligenciadas (LIDEN) em Macaé, uma parceria entre o governo municipal e o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade (NUPEM/UFRJ). O laboratório, situado no campus do NUPEM, tem como foco o desenvolvimento de análises clínicas e estudos avançados em saúde, visando mapear doenças e criar estratégias para proteção e imunização da população local.



O LIDEN surge como uma evolução do laboratório de campanha montado em 2020, em colaboração entre o NUPEM e a Secretaria Municipal de Saúde, responsável por pesquisas sobre a circulação de variantes da Covid-19. O prefeito Welberth Rezende destaca que a parceria resultou no menor índice de óbitos por Covid-19 e no pioneirismo do mapeamento de variantes.



O projeto busca ampliar a parceria, expandindo a área do NUPEM e melhorando a infraestrutura para alunos e professores. O reitor da UFRJ, Roberto Medronho, destaca a importância do apoio municipal para o trabalho de pesquisa e o retorno científico significativo para a cidade.

O Secretário de Saúde, Alexandre Cruz, ressalta que o laboratório é reflexo do trabalho durante a pandemia, ampliando as linhas de pesquisa e trazendo um retorno científico relevante para Macaé. A diretora do NUPEM/UFRJ, Cintia Monteiro de Barros, destaca que a nova fase de pesquisas mantém a parceria com a Secretaria de Saúde, proporcionando um retorno científico importante e a formação técnica de profissionais.



A inauguração contou com a presença do Secretário de Obras, Felipe Bastos, do promotor do Ministério Público Federal, Fábio Sanches, do Professor e pesquisador Francisco Esteves, fundador do NUPEM/UFRJ, além do corpo docente e alunos do NUPEM.