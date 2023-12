Preso está sob custódia na 123ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Preso está sob custódia na 123ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2023 07:44

Macaé - Nesta sexta-feira (8), uma operação conjunta envolvendo agentes da 123ª DP, 32º BPM e 6ºCPA resultou na captura de F.M.I., responsável por um furto a residência de um policial militar em Macaé no dia 6 de dezembro. O criminoso subtraiu pertences, incluindo armas de fogo, da residência do agente.

As investigações iniciaram imediatamente após o crime, utilizando imagens de câmeras de segurança para identificar o autor. Com a confirmação de sua identidade, as diligências foram iniciadas para localizá-lo.

A prisão ocorreu na localidade de Sabonete, área rural de São João da Barra, onde o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Durante a prisão, foram recuperadas as duas armas de fogo furtadas, além de munições e carregadores.

O preso está sob custódia na 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), aguardando transferência para o sistema prisional e ficando à disposição da Justiça. É relevante mencionar que o autor possui diversas anotações criminais por crimes patrimoniais e está sendo investigado em várias delegacias, incluindo a 128ª DP de Rio das Ostras.

A Polícia Civil solicita a colaboração da comunidade para fortalecer a segurança em Macaé e incentiva denúncias pelo WhatsApp da 123ª DP - Macaé Tel.: (22) 98831 - 8043. A garantia de sigilo é assegurada.