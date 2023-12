Vila do Papai Noel e Árvore Iluminada marcam abertura oficial do Natal Magia - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2023 12:48 | Atualizado 08/12/2023 12:49

Macaé - Em uma emocionante cerimônia realizada no Espaço de Convivência da Praia Campista, na noite desta quinta-feira (7), o prefeito Welberth Rezende oficialmente entregou as chaves da Vila Encantada Natalina ao Papai Noel, marcando o início das festividades do "Natal Magia" em Macaé.



A abertura oficial do evento contou com um espetáculo de fogos, a iluminação da árvore natalina e um envolvente "flashmob" dos ajudantes do Bom Velhinho. A atmosfera festiva atraiu uma multidão, tornando o local um ponto de encontro tradicional para famílias da cidade e visitantes.

Durante o evento, o prefeito expressou a importância do Natal como símbolo de união, reconciliação, humildade e paz, desejando que esses valores se reflitam na vida da população local. A programação do Natal Magia continua nesta sexta-feira (8) com a inauguração do show das águas dançantes, a partir das 21h, na Lagoa de Imboassica.



As festividades prometem encantar e envolver a comunidade, proporcionando momentos mágicos e memoráveis durante a temporada festiva.

