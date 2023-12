Seminário Energy Day debate a transição energética - Foto: Divulgação

Publicado 06/12/2023 13:24

Macaé - A 6ª edição do Seminário Energy Day ocorreu em Macaé nesta terça-feira (5), no Hotel Royal Palace, Praia dos Cavaleiros, com o tema "Do Fóssil ao Renovável: a Transição Energética na Capital da Energia". O evento focou no reposicionamento do setor de óleo e gás, considerando a necessidade de redução das emissões de carbono, alinhado ao compromisso do Brasil no Acordo de Paris.



O Energy Day busca proporcionar acesso à informação aos gestores e órgãos públicos e privados do setor, reunindo empresários, autoridades e universitários da área. Com cinco painéis temáticos, o evento contou com a presença do prefeito Welberth Rezende e outras autoridades, discutindo temas como o contexto do petróleo na transição energética, o papel do gás nessa transição, o mapa do governo estadual de energias renováveis, ecossistema de inovação e as perspectivas do mercado livre e geração distribuída.

O prefeito Welberth Rezende destacou a prontidão de Macaé para a transição para energias limpas e a importância do evento para a colaboração no mercado. Os painéis abordaram temas cruciais, como a importância do gás, a transição energética a partir dele, o cenário de energias renováveis e inovação no mercado de energia.



Rodrigo Vianna, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, enfatizou a relevância do gás em Macaé, considerando o município como o maior hub de gás e óleo do mundo. Felipe Peixoto, subsecretário de Energia e Economia do Mar, ressaltou a posição privilegiada de Macaé na economia do mar, envolvendo petróleo, gás e energias renováveis.



