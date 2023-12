Welberth Rezende ressaltou a importância do ordenamento para o comércio tradicional e ambulantes regularizados - Foto: Divulgação

Welberth Rezende ressaltou a importância do ordenamento para o comércio tradicional e ambulantes regularizadosFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2023 13:59

Macaé - O ordenamento das atividades comerciais em Macaé foi tema de discussão em uma reunião realizada na segunda-feira (4). O governo, representado pelo prefeito Welberth Rezende, juntamente com líderes empresariais da cidade, delinearam estratégias para a organização dos pontos de atuação de ambulantes formalizados.



A reunião contou com a presença dos presidentes da Associação Comercial e Industrial de Macaé (ACIM), Frederico Barreto, e do Polo Gastronômico de Macaé, André Alcino, além do Coordenador Especial de Posturas, Rafael Bartolomeu. O foco foi a definição de locais prioritários para fiscalização, incluindo o Calçadão da Avenida Rui Barbosa e as praias Campista, Cavaleiros e do Pecado. O objetivo é garantir o cumprimento das legislações municipais e preservar áreas alinhadas ao novo perfil turístico da cidade.



Welberth Rezende ressaltou a importância do ordenamento para o comércio tradicional e ambulantes regularizados, destacando a relevância desse trabalho para atender às demandas do turismo local. O prefeito também compartilhou a estratégia do governo em investir na retomada de grandes eventos, como o "Natal Magia" e o Réveillon, buscando impulsionar a economia local durante o período festivo.

Welberth Rezende ressaltou a importância do ordenamento para o comércio tradicional e ambulantes regularizados Foto: Divulgação

"Iniciamos nesta semana a nossa programação de Natal, que segue até janeiro também com o Réveillon. São duas datas que representam, para nós, a oportunidade de tornar a nossa cidade referência no turismo regional, movimentando de forma direta a nossa economia", afirmou o prefeito.



Welberth destacou outras ações do governo, como o Cartão Educação, que destina cerca de R$ 40 milhões aos alunos da rede municipal para aquisição de material escolar nas lojas credenciadas, e a Macaíba, uma Moeda Social que injetará aproximadamente R$ 75 milhões por ano para compra de itens diversos nos estabelecimentos credenciados do município.



A reunião também teve a participação do Secretário Adjunto de Segurança, Everson de Araujo Coriolano. "Iniciamos nesta semana a nossa programação de Natal, que segue até janeiro também com o Réveillon. São duas datas que representam, para nós, a oportunidade de tornar a nossa cidade referência no turismo regional, movimentando de forma direta a nossa economia", afirmou o prefeito.Welberth destacou outras ações do governo, como o Cartão Educação, que destina cerca de R$ 40 milhões aos alunos da rede municipal para aquisição de material escolar nas lojas credenciadas, e a Macaíba, uma Moeda Social que injetará aproximadamente R$ 75 milhões por ano para compra de itens diversos nos estabelecimentos credenciados do município.A reunião também teve a participação do Secretário Adjunto de Segurança, Everson de Araujo Coriolano.