Macaé mantém uma marca excepcional, completando um ano sem qualquer ocorrência registradaFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2023 12:29 | Atualizado 05/12/2023 13:20

Macaé - A 123ª Delegacia de Polícia de Macaé (123ª DP) celebra uma conquista histórica na queda dos índices de criminalidade durante o mês de novembro de 2023, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP/GEO). Os números impressionam, demonstrando uma redução expressiva em relação ao mesmo período no ano anterior e solidificando o compromisso com a segurança da comunidade.

Os casos de letalidade violenta permaneceram estáveis, dentro das metas estabelecidas pelo governo do estado. O destaque vai para o extraordinário declínio no roubo de veículos, que atingiu o menor patamar da série histórica, registrando apenas três casos. Em novembro de 2022, a ocorrência foi dez vezes maior, representando uma impressionante redução de 70%.

Os roubos de rua apresentaram um desempenho exemplar, marcando o menor número na série histórica, com apenas nove casos registrados. Esta marca representa uma queda significativa de 74% em comparação a novembro de 2022, quando foram contabilizados 34 registros.

No que diz respeito ao roubo de carga, Macaé mantém uma marca excepcional, completando um ano sem qualquer ocorrência registrada, consolidando-se como a melhor performance da série histórica. Esses resultados extraordinários são frutos do trabalho incansável da 123ª DP e das forças de segurança do município, que intensificaram operações de policiamento e inteligência para assegurar a tranquilidade da população.