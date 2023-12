Evento será na Praça Veríssimo de Mello, de 8h às 21h, e contará com espaço para autores de Macaé comercializarem seus livros - Foto: Moisés Bruno

Evento será na Praça Veríssimo de Mello, de 8h às 21h, e contará com espaço para autores de Macaé comercializarem seus livrosFoto: Moisés Bruno

Publicado 05/12/2023 12:17 | Atualizado 05/12/2023 12:45

Macaé - Na próxima quinta-feira (7), a Praça Veríssimo de Mello, em Macaé, se tornará o cenário da Macaba Doce, a primeira feira do livro para infâncias da cidade. Das 8h às 21h, a iniciativa busca explorar futuros possíveis através da literatura, promovendo a imaginação coletiva e incentivando estratégias para construir um mundo desejável.



Com o livro como fio condutor, a feira destaca o protagonismo infantil, fomenta a diversidade e amplia repertórios, garantindo o direito das crianças à leitura e à participação ativa na criação de narrativas.



Sob o tema "Imaginando futuros possíveis através da literatura", a Macaba Doce aspira ser um marco na história de Macaé, proporcionando encontros significativos com diferentes formas de literatura e diversas histórias. A programação inclui a participação de autores macaenses, artistas locais, e convidados especiais como Otávio Junior, Carolina Sanches e Thiago Queiroz, contribuindo para a riqueza de narrativas em rodas de conversa, oficinas artísticas e contação de histórias.



De acordo com Joice Rosa, proprietária da Casa Ypê e uma das realizadoras do evento, destaca que é através da troca de ideias e da capacidade de questionar e imaginar que se exercita a visão para além do presente. A programação gratuita conta com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de LIBRAS, e abordará temas como "A prática pedagógica do futuro", "Literatura para destruir preconceitos" e "Incentivo à literatura na infância e adolescência".



Além disso, a Macaba Doce oferecerá espaço para autores locais comercializarem seus livros, proporcionando uma plataforma para talentos da região. O evento é uma realização da Chirulico, com co-realização da Casa Ipê e de Raquel Petersen, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Literatura Resiste, com apoio de diversas empresas locais.

Para mais informações, acesse o site do evento ou visite o perfil da feira nas redes sociais @feira.macabadoce.