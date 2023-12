Campanha 'Natal Solidário' já recebe doações - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Campanha 'Natal Solidário' já recebe doaçõesFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 06/12/2023 13:08

Macaé - Servidores das secretarias e órgãos municipais de Macaé estão engajados na entrega dos brinquedos para a campanha Natal Solidário. Na terça-feira (5), a sede da Secretaria Municipal Adjunta de Obras e da Macaeprev foi palco das doações, recebidas pela coordenadora do Pró-bem, Quelen Rezende.

Os brinquedos serão sorteados em dois eventos: sábado (9), no campo de futebol do Córrego do Ouro, e dia 16, no Parque de Exposições Latiff Mussi, das 14h às 19h. Além da entrega, ambos os locais terão a presença do Papai Noel, recreação, brinquedos infláveis e personagens para alegrar os participantes.

No sábado, as famílias poderão participar de atividades, incluindo ações educativas e orientações de emergência. A coordenadora do Pró-bem, Quelen Rezende, agradeceu o empenho dos servidores e da comunidade nas entregas desta terça-feira, destacando o entusiasmo com a terceira edição da campanha.

Durante a entrega na sede da Secretaria Adjunta de Obras, os servidores interagiram e expuseram os brinquedos. Estiveram presentes o Secretário de Infraestrutura, Santiago Borges de Almeida Gomes, e o Secretário Adjunto de Obras, Felipe Bastos. Santiago enfatizou a importância da doação, especialmente nesta época de Natal, enquanto Felipe Bastos destacou a felicidade em ver a participação da secretaria na campanha.

Na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé (Macaeprev), os trabalhadores também se reuniram para a distribuição. A servidora Adriana Tavares destacou o engajamento dos funcionários desde o início da campanha.

Os pontos de arrecadação incluem a sede da Prefeitura, o Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), a Cidade Universitária, o Instituto Nossa Senhora da Glória (Castelo), a Igreja Santo Antônio, o Shopping Plaza Macaé e a empresa Remax Essência, além de locais na Região Serrana, como a Associação de Moradores de Córrego do Ouro e a Academia da Associação de Moradores de Glicério.