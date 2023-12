Imbetiba será palco do espetáculo "A Pequena Sereia", nos dias 16 e 17 de dezembro - Foto: Divulgação

Publicado 05/12/2023 14:01

Macaé - A bela praia de Imbetiba será o cenário mágico para o espetáculo "A Pequena Sereia" nos dias 16 e 17 de dezembro. Produzido pela Escola Elos com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento promete encantar o público com uma apresentação gratuita que combina dança, teatro, música e circo.

Inspirada no recente relançamento do filme pela Disney, a superprodução apresentará dezenas de bailarinos em uma performance repleta de música, dança e efeitos especiais. O palco, já conhecido pelo público na orla da praia de Imbetiba, terá apresentações às 17h30 e 20h30.

O diretor e coreógrafo, Bruno Maranata, compartilha que o espetáculo é fruto de um planejamento de seis meses e destaca a magia do evento, enriquecido pelos detalhes e apoiado pela Prefeitura de Macaé. "Estamos preparando um evento mágico... para encantar os pais e o público em geral, mostrando toda a capacidade técnica de nossos alunos. Subir ao palco no final de ano é sempre um momento muito especial", enfatiza.

Com uma duração de duas horas, o espetáculo envolve um painel de LED interativo com efeitos especiais, proporcionando uma experiência imersiva aos espectadores. A história da sereia Ariel, que sonha com a vida humana, será recontada de maneira realista, cativando tanto crianças quanto adultos.

Bruno Maranata explica que o formato do espetáculo, no estilo musical, permite uma apresentação fluida, integrando diversas modalidades de dança, circo e teatro. "É sempre uma responsabilidade tentar inovar em nossos espetáculos... Temos certeza de que mais uma vez iremos surpreender!", destaca o diretor da Elos.

Serviço:

Apresentação espetáculo de dança “A Pequena Sereia”

Dias: 16 e 17 de dezembro

Local: Praia de Imbetiba – Avenida Elias Agostinho

Horário: 17h30 e 20h30.