Na abertura da Vila do Papai Noel, na quinta-feira (7), a Avenida Atlântica terá tráfego interditado - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/12/2023 13:15 | Atualizado 06/12/2023 13:16

Macaé - A segurança dos participantes do Natal Magia 2023, que acontece na Praia Campista e na Lagoa de Imboassica, está em foco com intervenções no tráfego. A expectativa é de grande fluxo de pessoas nos eventos da Vila do Papai Noel e das Águas Dançantes nesses locais.

Uma operação especial foi preparada pela Coordenadoria de Trânsito, com agentes atuando para garantir a segurança dos pedestres, orientar os condutores e manter a fluidez do tráfego. O setor de Engenharia da Mobilidade Urbana implantará sinalização vertical para informar os motoristas em pontos estratégicos.

Recomenda-se que os visitantes prefiram o transporte público, táxi ou veículos de aplicativo ao se deslocarem para a Praia Campista e Lagoa de Imboassica. A fiscalização da Coordenadoria de Transporte será intensificada para garantir a segurança e acessibilidade nos veículos coletivos urbanos.

Os ônibus de turismo deverão estacionar na Avenida Lindaura Baptista Machado, via paralela à Linha Verde, próxima ao novo hospital da Unimed, independente de autorização.

Na abertura da Vila do Papai Noel, na quinta-feira (7), a Avenida Atlântica terá tráfego interditado entre a Rua Lafaiete Vieira e a Rua Brás Vítola, das 17h até o término do evento. O trânsito será desviado para a Avenida Nossa Senhora da Glória, com faixa reversível permitindo o retorno à Avenida Atlântica pela Rua Brás Vítola.

Nos dias seguintes, a Avenida Atlântica terá tráfego liberado, mas estacionar será proibido entre a Rua Lafaiete Vieira e Rua Brás Vítola. A faixa será estreitada, deslocando os veículos para a direita. A Rua Brás Vítola operará com mão invertida da Avenida Atlântica para a Avenida Nossa Senhora da Glória durante o verão.

A partir de sexta-feira (8), início da programação das Águas Dançantes, haverá desvio no tráfego de veículos e ônibus a partir da Rua Amphilófhio Trindade, às 19h. Veículos de passeio serão desviados pela Rua Prefeito Antônio Otto de Souza, enquanto os ônibus evitarão os quiosques da Lagoa, entrando pela Rua Dr. Antonino Manoel Cure. Ambas as ruas terão proibição de estacionamento do lado direito, e as mudanças seguirão até o final do verão.