Publicado 06/12/2023 13:20

Macaé - A Coordenadoria Especial de Vigilância Sanitária de Macaé deu início ao projeto de categorização de qualidade da higiene, entregando 26 certificados a estabelecimentos de alimentação. O evento, realizado no Museu do Legislativo, introduziu os selos A, B ou C, destacando a cultura do cuidado preventivo e o compromisso com critérios de riscos sanitários.



O Selo ABC, inspirado em boas práticas internacionais, define que as empresas nas categorias A (Excelente), B (Ótimo) e C (Satisfatório) estejam em conformidade com as normas sanitárias.

Selos foram entregues a 26 estabelecimentos de acordo com a pontuação alcançada Foto: Divulgação

O prefeito de Macaé, Welberth Rezende, ressaltou o pioneirismo do município nesse projeto, enfatizando a dedicação à desburocratização da Vigilância Sanitária.



"Somos o primeiro município do estado a implantar a categorização. Não temos perdido tempo, fizemos a desburocratização da Vigilância Sanitária, estamos crescendo, mas crescendo com qualidade. Agradeço a todos que estão fazendo isso acontecer: servidores da prefeitura, empresários e as instituições. Temos nos dedicado a propor ideias que vão melhorar o movimento do comércio e o desenvolvimento econômico como um todo", afirmou.



Ricardo Salgado, Coordenador Especial de Vigilância Sanitária, comemorou o sucesso da primeira fase e agradeceu o engajamento voluntário dos empresários. Jaqueline Toledo, responsável pelo estudo base do projeto, expressou sua satisfação com a implantação da iniciativa, destacando-a como uma ferramenta de transparência e valorização para a população.

