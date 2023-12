A presença do Papai Noel é aguardada para encantar a criançada - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2023 12:44

Macaé - Neste sábado (dia 9), o distrito de Córrego do Ouro será palco do Natal Solidário, uma iniciativa do Programa de Saúde e Bem-Estar Social (Pró-Bem), em sua terceira edição. A festa terá início às 14h, no campo de futebol local, prometendo momentos de alegria para a comunidade.

A presença do Papai Noel é aguardada para encantar a criançada, e o evento incluirá o sorteio de brinquedos, recreação, brinquedos infláveis e a presença de personagens que prometem animar os participantes. A ação solidária visa proporcionar momentos especiais para as famílias, promovendo um clima festivo e fraterno.

Quelen Rezende, primeira-dama e coordenadora do Pró-Bem, destaca o trabalho contínuo da equipe em prol da solidariedade ao longo do ano. Ela convida toda a comunidade para participar das festividades nos dias 9 e 16, enfatizando que serão ocasiões para as famílias desfrutarem e testemunharem a distribuição das doações.

Os pontos de arrecadação para o Natal Solidário incluem a sede da Prefeitura de Macaé, o Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), a Cidade Universitária, o Instituto Nossa Senhora da Glória (Castelo), a Igreja Santo Antônio e o Shopping Plaza Macaé. Na Região Serrana, as doações podem ser entregues na Associação de Moradores de Córrego do Ouro e na Academia da Associação de Moradores de Glicério.

Para mais informações sobre as doações, os interessados podem acessar as redes sociais do Pró-Bem.