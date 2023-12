Terminal Macaé, no Rio de Janeiro, terá nova classificação e mudanças de nível de voo - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2023 08:05

Macaé - A partir de 28 de dezembro, o espaço aéreo da Terminal Macaé, no Rio de Janeiro, terá uma nova classificação e mudanças nos níveis de voo. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e o Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II), em colaboração com as empresas NAV Brasil e Petrobras, implementaram mudanças significativas visando ao aprimoramento dos serviços de navegação aérea na região oceânica das Bacias Petrolíferas.



A Bacia de Campos, responsável por 22% da produção de petróleo e gás do Brasil, abriga a região de Macaé, conhecida como a Capital Brasileira do Petróleo. As mudanças visam melhorar a eficiência e segurança das operações na região, especialmente para os aproximadamente 190 voos diários que ocorrem na área.



O Empreendimento PFF-008, voltado para a melhoria dos serviços de navegação aérea nas Bacias Petrolíferas, inclui a modificação da classificação do espaço aéreo de Macaé de D (Delta) para C (Charlie). Essa mudança permitirá uma separação mais eficaz entre voos visuais e voos por instrumentos, proporcionando maior segurança e eficiência operacional.



As alterações, resultado de uma decisão colaborativa entre técnicos do DECEA, CINDACTA II, NAV Brasil, Petrobras e empresas aéreas de voo offshore, têm como base a experiência adquirida desde a reestruturação da Bacia de Campos em 2018, que incluiu a implementação do Sistema de Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão (ADS-B).