O Calçadão da Avenida Rui Barbosa será o palco de diversas atividades entre 9h e 16h - Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2023 12:55

Macaé - No mês dedicado à conscientização e combate ao HIV/Aids, conhecido como Dezembro Vermelho, a Secretaria de Saúde de Macaé, por meio do Programa IST/Aids, intensificará suas ações no dia 13 de dezembro. O Calçadão da Avenida Rui Barbosa, em frente à Sociedade Musical Nova Aurora, será o palco de diversas atividades entre 9h e 16h, com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância da prevenção da infecção.

Durante o evento, a população terá a oportunidade de realizar testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, com resultados disponíveis em apenas 30 minutos, de maneira sigilosa. A apresentação de um documento com foto é fundamental para a realização dos testes. Além da testagem, será promovida a distribuição de preservativos masculinos e femininos, juntamente com gel lubrificante.

A equipe técnica do programa estará presente para orientar e distribuir folhetos informativos sobre infecções sexualmente transmissíveis e HIV. Em uma parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), profissionais e estudantes do curso de Nutrição oferecerão avaliação corporal aos participantes.

Sandra Barcelos, coordenadora do programa, destaca a importância do diagnóstico precoce para o início imediato do tratamento. "A doença é uma realidade, e o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes contam com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e recebem o tratamento indicado pelo Ministério da Saúde", frisou.

A iniciativa conta com a participação da Cruz Vermelha e da Coordenadoria de Políticas de Acesso e Gênero, da Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, fortalecendo o compromisso da comunidade na luta contra o HIV/Aids.