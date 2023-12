Os apreciadores de um bom churrasco encontrarão uma ampla variedade de cortes bovinos nobres - Foto: Divulgação

Os apreciadores de um bom churrasco encontrarão uma ampla variedade de cortes bovinos nobresFoto: Divulgação

Publicado 09/12/2023 08:14

Macaé - Neste fim de semana, Macaé se tornará o palco da edição 2023 do Churras Beer Fest, pela primeira vez na cidade. O evento, apoiado pelo Shopping Plaza Macaé, acontecerá no estacionamento do centro comercial até domingo (10), com entrada gratuita.



O festival promete um final de semana repleto de churrasco, destacando estações com cortes nobres e uma seleção de cervejas artesanais. Os participantes poderão desfrutar de doces, churros, diversas bebidas, drinks, uma área kids, exposição de carros antigos e uma variada programação musical.



Os amantes de churrasco encontrarão uma ampla variedade de cortes bovinos nobres, suínos, frango desossado, salsichão, queijo coalho, pão de alho e arroz carreteiro. As cervejas artesanais são um destaque, com diversas opções de chopes artesanais das cervejarias participantes.



Além da diversão, o Churras Beer Fest tem um lado solidário, apoiando o Natal Solidário do Probem Macaé. O evento será um ponto de arrecadação de brinquedos que serão doados para instituições de assistência e famílias em situação de risco em Macaé.



A programação musical inclui diversos estilos, proporcionando entretenimento para todos os gostos. O horário das apresentações e a programação completa estão disponíveis no perfil oficial do evento no Instagram: @churrasbeerfest.