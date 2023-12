"Macaé verão para todos" segue até o mês de março - Foto: Ana Chaffin

"Macaé verão para todos" segue até o mês de marçoFoto: Ana Chaffin

Publicado 11/12/2023 13:00

Macaé - No último domingo (10), teve início a 8ª edição do "Macaé Verão Para Todos" na pitoresca praia de Hollywood, localizada em Cavaleiros. Uma iniciativa promovida pela Prefeitura de Macaé, através da Secretaria Adjunta de Defesa Civil, o projeto se estenderá até março, acontecendo todos os domingos, das 9h às 14h.

O "Macaé Verão Para Todos" tem como proposta atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida por meio de atividades de banho de mar assistido. Durante o mês de dezembro, as ações ocorrerão nos dias 10 e 17, retornando no dia sete de janeiro. Além das atividades na praia, o projeto expandirá suas ações para a Lagoa de Imboassica, no último domingo de cada mês, proporcionando a prática de stand-up paddle adaptado.

Marcelo Lima e Fábio Alves, amigos que frequentam o projeto, chegaram cedo para desfrutar de cada momento na praia. Fábio compartilhou sua alegria: "Por mim, esse projeto aconteceria durante todo o ano. Sentir a areia da praia e a água gelada no corpo é uma sensação extraordinária. Isso me faz tão bem."

Cadeirante há 10 anos, Marcelo emocionadamente contou que só voltou a tomar banho de mar graças ao projeto. "Fico emocionado de ter essa oportunidade de entrar no mar. É difícil segurar o choro", disse ele.

O "Macaé Verão Para Todos" dispõe de duas cadeiras anfíbias, adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida e deficientes. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis. Rodrigo Costa, agente da Defesa Civil, ressalta que em média oito agentes e voluntários atuam a cada domingo para proporcionar um atendimento dedicado aos participantes. "Uma tenda foi montada na praia de Hollywood, basta se apresentar e aproveitar o banho de mar", pontuou Costa, enfatizando a acessibilidade e o acolhimento do projeto.