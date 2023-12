O seminário reunirá na Cidade Universitária de Macaé membros do Judiciário e gestores da Educação de Macaé e de outros municípios - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 12/12/2023 09:42

Macaé - Nos dias 13 e 14 de dezembro, o auditório do bloco B da Cidade Universitária de Macaé será palco do seminário regional "Sistema de Justiça e Educação Inclusiva - Desafios e Perspectivas". A iniciativa, voltada para a interação entre o Judiciário e o Executivo Municipal, busca abordar práticas educacionais inclusivas.

A abertura, prevista para as 14h da quarta-feira (13), contará com representantes do Ministério Público, Bruno Cavaco e Lucas Bernardes, e da Defensoria Pública, Marina Lopes e Maísa Sampaio. O seminário reunirá membros do Judiciário e gestores da Educação de Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, Casimiro de Abreu e Conceição de Macabu, além de gestores das pastas da Saúde e Assistência Social.

No segundo dia, os seis municípios presentes apresentarão seus painéis, destacando práticas e desafios enfrentados em relação à educação inclusiva. As inscrições gratuitas e abertas ao público podem ser feitas através do link disponível no Portal da Prefeitura de Macaé.

A Secretária de Educação de Macaé, Leandra Lopes, destaca a relevância do evento como fórum permanente para a discussão e apresentação prática das ações do Executivo Municipal ao Judiciário. "A ideia é pensar uma política pública para a nossa região de forma democrática", destaca Leandra.

Macaé atendeu neste ano letivo cerca de 2.346 alunos do público alvo da Educação Especial. A Rede Municipal de Ensino oferece diversas estruturas, como 68 Salas de Recursos, 10 Salas de Apoio Pedagógico Específico (Sape) e quatro módulos do Centro Municipal de Atendimento Especializado de Apoio ao Escolar (Cemeaes). A Superintendente de Educação Inclusiva e Social, Janaína Pinheiro, destaca os desafios enfrentados, abordando temas como profissional de apoio, flexibilização curricular e atendimento integral à pessoa com deficiência.

O evento conta com a participação confirmada de representantes das Secretarias de Educação de Quissamã, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Conceição de Macabu e Carapebus, fortalecendo o diálogo intersetorial sobre inclusão social na região.