Resultado é fruto de um trabalho conjunto que conta com a atuação da Secretaria de Ordem PúblicaFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2023 16:26

Macaé - Macaé conquista destaque no cenário estadual como a cidade do Rio de Janeiro que mais reduziu suas taxas criminais em novembro de 2023, registrando uma queda histórica em comparação ao mesmo período do ano anterior, conforme dados do Instituto de Segurança Pública (ISP/GEO). Este feito notável é resultado do trabalho conjunto entre a Delegacia de Polícia de Macaé e outras forças de segurança que intensificaram operações de policiamento e inteligência.

Alan de Oliveira, secretário de Ordem Pública responsável pela Segurança da Prefeitura de Macaé, destaca a atuação exemplar da Guarda Municipal, que adotou uma postura mais presente nas ruas, proporcionando maior segurança à população e inibindo a ação de criminosos. "A queda dos registros de criminalidade resulta de um trabalho integrado, é uma conquista que celebra o empenho de todos", afirmou o secretário, reconhecendo o esforço conjunto das forças de segurança.

O delegado Pedro Emílio, da 123ª DP, também ressalta os resultados positivos, destacando que "2023 se consolida como um ano histórico no combate ao crime na cidade, e não temos dúvida que esse ponto de virada marcará o início de avanços ainda mais significativos para os próximos anos."

A harmonia entre a atuação das forças de segurança e o governo municipal tem se mostrado a estratégia perfeita para o progresso na segurança pública da região. Indicadores apontam estabilização nos números de letalidade violenta e reduções significativas em roubos de veículos e roubos de rua. A cidade permanece há um ano sem registro de roubo de cargas, mantendo os melhores números de toda a série histórica. Este conjunto de resultados evidencia a eficácia das ações coordenadas na preservação da segurança e bem-estar da comunidade macaense.