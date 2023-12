Parque de Exposições Latiff Mussi será palco desse momento de confraternização, que ocorrerá das 14h às 19h - Foto: Guga Malheiros

Publicado 13/12/2023 12:18

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para um evento especial neste sábado (16), com a tão aguardada festa da campanha Natal Solidário. O Parque de Exposições Latiff Mussi será palco desse momento de confraternização, que ocorrerá das 14h às 19h. A programação inclui a chegada do Papai Noel e um animado show da Galinha Pintadinha.

O evento, além de celebrar a magia do Natal, tem como destaque o sorteio dos brinquedos doados para a campanha. A comunidade poderá desfrutar de recreação, brinquedos infláveis e apresentações dos personagens do Picnic do Glaubinho. A expectativa é de um dia repleto de diversão para todas as idades.

Junto às atividades festivas, as famílias terão a oportunidade de participar de ações educativas e informativas. A equipe de Odontologia da Coordenadora de Odontopediatria e Saúde Coletiva da Secretaria de Saúde promoverá uma ação educativa, enquanto a Secretaria de Mobilidade Urbana conduzirá atividades de educação no trânsito. Além disso, a Defesa Civil fornecerá orientações de emergência, incluindo a manobra de engasgo.

Os brinquedos para a campanha estão sendo arrecadados pela primeira dama e coordenadora do Pró-bem, Quelen Rezende, juntamente com sua equipe. A população pode contribuir doando brinquedos novos ou em bom estado em diversos pontos de arrecadação, como a sede da Prefeitura de Macaé, o Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo), a Cidade Universitária, entre outros.

A primeira-dama destaca a importância da participação da comunidade na campanha. "É muito bom estar vendo a solidariedade de todos, inclusive das crianças, que estão fazendo questão de arrecadar brinquedos", ressalta Quelen Rezende.