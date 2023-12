Os Laboratórios de Fluidos e de Rochas foram inaugurados nesta quarta-feira (13) e irão atender demandas da companhia de todo o país - Foto: Divulgação

Os Laboratórios de Fluidos e de Rochas foram inaugurados nesta quarta-feira (13) e irão atender demandas da companhia de todo o paísFoto: Divulgação

Macaé - A Petrobras inaugurou quarta-feira (13) os novos laboratórios de Fluidos e de Rocha na base Imboassica, reforçando o papel de Macaé como referência em ambiente de negócios na exploração e produção de óleo e gás. Esses laboratórios ampliarão a capacidade operacional e possibilitarão análises de amostras de campo de todo o país.

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Rodrigo Vianna, representando o prefeito Welberth Rezende, destacou a importância do apoio do governo municipal a atividades que impulsionem a geração de emprego e renda. "A gestão municipal está sempre empenhada em atender todas as atividades e demandas da indústria de óleo e gás, ajustando as soluções e tomadas de decisões para investimentos em nossa cidade. A proposta é garantir um ambiente de negócios e geração de emprego e renda", frisou o Secretário.

A nova infraestrutura, que abrange aproximadamente 12 mil metros quadrados, funcionará como uma central para todo o Brasil. O gerente geral da Unidade de Negócios Bacia de Campos (UN-BC), Alex Celem, afirmou que os laboratórios atendem à demanda de investimentos na região. "A Bacia de Campos continua sendo referência para a companhia. O projeto duplica a capacidade de análises, alinhado ao nosso plano estratégico dos próximos quatro anos, que valoriza as pessoas. Além disso, a visão da Petrobras é realizar uma transição energética justa e sustentável", disse Celem.

Em funcionamento desde a década de 80, o Laboratório de Rochas armazena 18 mil caixas de testemunhos, sendo 76% deles amostras da Bacia de Campos. O Laboratório de Fluidos analisa anualmente 40 mil frascos. O gerente executivo de Águas Profundas, Ricardo Moraes, detalhou que até dezembro de 2028 a Petrobras investirá 28 milhões de dólares na Bacia de Campos, que atualmente contribuiu para o recorde do último trimestre da empresa, com a produção de 600 mil barris por dia, de um total de 4.1 milhões/dia de toda a companhia.

O evento contou ainda com a presença dos Secretários municipais de Políticas Energéticas, Thiago Rocha; de Ciência e Tecnologia, Marcos Lemos; de Defesa Civil, Joseferson de Jesus Florêncio; da chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mariana Previtalli; e do coordenador de Urbanismo da Secretaria de Obras, Jader Gomes.