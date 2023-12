O projeto conta com posto de Guarda Vidas, quiosque, brinquedos infantis, espaço de convivência e acesso à praia do Bar do Coco - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2023 10:41

Macaé - Nesta quinta-feira (14), o governo municipal celebrou a entrega da aguardada urbanização da orla do Bar do Coco, marcando um novo capítulo na lista de inaugurações que têm ocorrido neste final de ano em Macaé. Este projeto, que se tornou um dos mais aguardados pela população, transforma o trecho do litoral Norte da cidade em um verdadeiro cartão postal, oferecendo infraestrutura de lazer para os moradores do Parque Aeroporto, São José do Barreto e Fronteira.



O prefeito Welberth Rezende liderou a inauguração, conduzindo também a contagem regressiva para o acendimento da Árvore de Natal, parte integrante da decoração especial que ilumina diversos pontos da cidade.

O projeto conta com posto de Guarda Vidas, quiosque, brinquedos infantis, espaço de convivência e acesso à praia do Bar do Coco Foto: Divulgação

"Estamos concretizando projetos aguardados há anos pela população. Este projeto não apenas marca a transformação da paisagem, mas também consolida o compromisso do nosso governo em investir em obras que promovam qualidade de vida para os cidadãos de Macaé", afirmou o prefeito.



O projeto abrange um posto de Guarda Vidas, um quiosque, brinquedos infantis, espaço de convivência e acesso à praia do Bar do Coco. A orla recebeu o nome de Carlos Antônio de Menezes, o Carlão do Aeroporto, uma homenagem póstuma a um morador ilustre falecido em abril de 2020, aos 70 anos.



A inauguração contou com a presença do deputado estadual Chico Machado, do ex-prefeito Riverton Mussi, além de vereadores e secretários municipais, refletindo a importância e o significado dessa conquista para a comunidade.

