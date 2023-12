As inscrições podem ser feitas na sede da instituição Rua Doutor Francisco Portela, 68, Centro - Foto: Picasa

Publicado 15/12/2023 10:45

Macaé - Neste domingo (17), a APAE Macaé realiza a terceira edição do circuito "APAExonados por Corrida", com o apoio da Prefeitura. O evento, que também inclui caminhada, contemplará modalidades adaptadas e dedicadas a crianças. As inscrições podem ser feitas na sede da instituição (Rua Doutor Francisco Portela, 68, Centro) ou pelo WhatsApp, no número 22-99228-4260.

A expectativa é de que cerca de 700 pessoas participem do evento, que terá seu trajeto nas orlas das praias Campista e Cavaleiros. A concentração terá início em frente à AABB, a partir das 8h. O percurso oferece opções de caminhada, com 3 km, e corrida, com 6 km. Crianças e pessoas com deficiência terão a oportunidade de participar da Corridinha Kids e Adaptada da APAE, com percurso de até 100 metros.

Além de promover a prática esportiva, Luciana Thomaz, gestora da APAE Macaé, destaca que o evento tem como finalidade engajar a população nas atividades da instituição, divulgar os serviços prestados, arrecadar fundos e destacar a importância de um estilo de vida saudável, defendendo principalmente a causa das pessoas com deficiências.

"Estamos na terceira edição da corrida, e escolhemos o mês de dezembro por ser o mês em que se celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, gerando conscientização a todos. Esperamos um evento saudável, seguro e acolhedor, com os usuários da APAE Macaé presentes, participando e torcendo", ressaltou. Para mais informações sobre o evento e retirada de kit, acesse a página do Instagram: @apaemacae.