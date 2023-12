Hospital do Olho amplia assistência em Saúde de Macaé - Foto: Ana Chaffin

Hospital do Olho amplia assistência em Saúde de MacaéFoto: Ana Chaffin

Publicado 16/12/2023 09:37

Macaé - Macaé alcança um novo marco na área da Saúde com a inauguração do Hospital do Olho, fortalecendo a rede de assistência oftalmológica na cidade. O prefeito Welberth Rezende enfatizou a importância desse avanço durante a cerimônia realizada nesta sexta-feira (15), ressaltando o compromisso da gestão em proporcionar serviços especializados de qualidade à população.



O Hospital do Olho, que agora inicia oficialmente suas atividades, realizará cirurgias e exames de imagens, promovendo uma oferta mais abrangente de cuidados oftalmológicos. O prefeito destacou a relevância desse novo serviço para a cidade. "Esta é mais uma entrega que realizamos na Saúde, com objetivo de tornar a assistência à nossa população mais eficaz e de qualidade", disse.

Hospital do Olho amplia assistência em Saúde de Macaé Foto: Ana Chaffin

A unidade, por meio da Secretaria de Saúde, realizará procedimentos como cirurgias de catarata, exames clínicos de imagem e pré-operatórios. O encaminhamento dos pacientes para esses serviços será feito pelos médicos especializados do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, consolidando uma rede de assistência em oftalmologia de referência no Estado.



A Secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, expressou a importância desse avanço para a cidade. "Vamos garantir atendimento de ponta, criando em nossa cidade uma rede de assistência em oftalmologia de referência em nosso Estado, ampliando assim a rede especializada da nossa Saúde", destacou.



A inauguração contou com a presença do vice-prefeito Célio Chapeta, do deputado estadual Chico Machado, do diretor técnico do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas, secretários municipais, vereadores e demais autoridades locais. Em uma homenagem significativa, o centro cirúrgico da unidade receberá o nome do saudoso Dr. Eduardo Cardoso, médico, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, falecido em 2021 devido à Covid-19.





A unidade, por meio da Secretaria de Saúde, realizará procedimentos como cirurgias de catarata, exames clínicos de imagem e pré-operatórios. O encaminhamento dos pacientes para esses serviços será feito pelos médicos especializados do Centro de Especialidades Médicas Dona Alba, consolidando uma rede de assistência em oftalmologia de referência no Estado.A Secretária de Atenção Básica, Natália Antunes, expressou a importância desse avanço para a cidade. "Vamos garantir atendimento de ponta, criando em nossa cidade uma rede de assistência em oftalmologia de referência em nosso Estado, ampliando assim a rede especializada da nossa Saúde", destacou.A inauguração contou com a presença do vice-prefeito Célio Chapeta, do deputado estadual Chico Machado, do diretor técnico do Hospital do Olho, Dr. Daniel Puertas, secretários municipais, vereadores e demais autoridades locais. Em uma homenagem significativa, o centro cirúrgico da unidade receberá o nome do saudoso Dr. Eduardo Cardoso, médico, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, falecido em 2021 devido à Covid-19.

Hospital do Olho amplia assistência em Saúde de Macaé Foto: Ana Chaffin