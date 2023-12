A produção reúne dança, teatro, música e circo - Foto: Ilustração

Publicado 15/12/2023 10:49

Macaé - Para celebrar o fim de semana, a cidade de Macaé oferece o espetáculo "A Pequena Sereia", uma produção envolvente que promete encantar públicos de todas as idades. As apresentações gratuitas acontecem no sábado (16) e domingo (17) na orla de Imbetiba, reunindo dança, teatro, música e circo. O evento é uma realização da Elos Escola de Dança, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

As sessões, marcadas para as 17h30 e 20h30, transportarão os espectadores para o encantador universo da história da Ariel, a sereia que sonha com a vida humana. Inspirado na live action lançada pela Disney este ano, o espetáculo de duas horas promete uma narrativa realista, repleta de performances cativantes dos bailarinos e efeitos especiais que tornarão a experiência única.

"Recontada sob uma perspectiva ainda mais realista, as cenas vão garantir encantamento para crianças e adultos", destaca Bruno Maranata, diretor e coreógrafo da Escola Elos. Para a comodidade do público, haverá cadeiras disponíveis, mas, devido à limitação, aqueles que preferirem podem optar por levar suas cadeiras de praia.