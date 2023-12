Nova frota garante apoio à produção rural de Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 18/12/2023 15:30

Macaé - Produtores rurais de Macaé, protagonistas fundamentais na promoção da agricultura familiar e na diversificação das atividades agrícolas, estão experimentando uma nova fase de apoio com a implementação de uma frota de máquinas modernas. A ação, que visa melhorar as condições de produção e escoamento, demonstra um compromisso robusto com o desenvolvimento agrícola do município.

A nova frota inclui seis tratores agrícolas, cinco retroescavadeiras, uma motoniveladora, três caminhões basculantes, um caminhão munck e um caminhão prancha, além de nove veículos operacionais. Esses recursos não apenas representam um investimento significativo, mas também fortalecem a infraestrutura agrícola local, ampliando as possibilidades de trabalho para os agricultores.

O impacto direto dessas máquinas se reflete na melhoria das estradas de acesso às propriedades, na preparação eficiente do solo e no aprimoramento do escoamento da produção. O resultado é um ambiente propício para o cultivo de frutas, hortaliças, legumes e verduras, que chegam com mais facilidade e a um custo mais baixo nas escolas da região.

O Secretário de Agroeconomia, Dudu Jardim, destacou que o investimento atende aproximadamente 100 famílias, fornecendo semanalmente 14 toneladas de alimentos, parte integrante do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além das máquinas, os agricultores contam com suporte técnico, distribuição gratuita de insumos para o plantio e assistência em diversas etapas da produção.

A iniciativa reforça a posição de Macaé como líder na produção de grãos e gado confinado no estado, destacando a importância de uma abordagem integrada para impulsionar o desenvolvimento sustentável no setor agrícola.