A conquista não se resume apenas aos troféus: 22 atletas locais foram reconhecidos como os melhores lutadores da competição - Foto: Divulgação

A conquista não se resume apenas aos troféus: 22 atletas locais foram reconhecidos como os melhores lutadores da competiçãoFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2023 12:36

Macaé - O prefeito de Macaé Welberth Rezende, está celebrando uma honraria única no Estado do Rio: o troféu "Prefeito Incentivador do Karatê", concedido pela Federação Estadual de Karatê (FKF) e pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK). O reconhecimento destaca o comprometimento da gestão com o incentivo ao esporte no município, uma iniciativa que tem rendido frutos expressivos.



Em uma noite repleta de glórias esportivas, a Escola de Karatê Samara Jardim, de Macaé, brilhou intensamente. Consagrando-se Campeã Estadual de 2023, a escola lidera o ranking após vencer todas as seis etapas do ano. A conquista não se resume apenas aos troféus; 22 atletas locais foram reconhecidos como os melhores lutadores da competição.

A conquista não se resume apenas aos troféus: 22 atletas locais foram reconhecidos como os melhores lutadores da competição Foto: Divulgação

O prefeito, ao receber o troféu, expressou orgulho pela distinção e destacou o compromisso contínuo com o fomento do esporte em Macaé. A noite também foi marcada por agradecimentos nas redes sociais, com Ana Mota ressaltando a importância do apoio do prefeito para as conquistas de 2023.



Em meio às celebrações, Jean Carlos Karateca, atleta e representante da escola, compartilhou sua gratidão e otimismo para o próximo ano. Ele enfatizou que a Escola de Karatê Samara Jardim não é apenas uma formadora de campeões, mas também de cidadãos dignos. Jean expressou a confiança de que a gestão dedicada da Sensei Samara Jardim continuará gerando sucessos para Macaé em 2024. O prefeito, ao receber o troféu, expressou orgulho pela distinção e destacou o compromisso contínuo com o fomento do esporte em Macaé. A noite também foi marcada por agradecimentos nas redes sociais, com Ana Mota ressaltando a importância do apoio do prefeito para as conquistas de 2023.Em meio às celebrações, Jean Carlos Karateca, atleta e representante da escola, compartilhou sua gratidão e otimismo para o próximo ano. Ele enfatizou que a Escola de Karatê Samara Jardim não é apenas uma formadora de campeões, mas também de cidadãos dignos. Jean expressou a confiança de que a gestão dedicada da Sensei Samara Jardim continuará gerando sucessos para Macaé em 2024.

A conquista não se resume apenas aos troféus: 22 atletas locais foram reconhecidos como os melhores lutadores da competição Foto: Divulgação