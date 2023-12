Polícia Federal faz operação para desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados em Macaé - Foto: Divulgação

Polícia Federal faz operação para desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2023 09:38 | Atualizado 20/12/2023 10:19

Macaé - Uma parceria entre a Polícia Federal (PF) e a Receita Federal resultou no lançamento da Operação Estáfilo nesta quarta-feira (20), com o objetivo de desarticular um esquema de comercialização de vinhos contrabandeados no Rio de Janeiro. Os rótulos, vendidos por preços até 50% abaixo do mercado, foram identificados como desprovidos de controle sanitário.



A ação policial envolveu agentes que cumpriram 5 mandados de busca e apreensão, emitidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes. Os alvos eram endereços residenciais e comerciais em Macaé, também localizada no Norte Fluminense.

Polícia Federal faz operação para desarticular esquema de comercialização de vinhos contrabandeados em Macaé Foto: Polícia Federal

As investigações, lideradas pela Delegacia de Polícia Federal em Macaé, revelaram que os vinhos adentraram o Brasil de forma irregular, sem a devida chancela e controle do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A discrepância nos preços de venda praticados pelas empresas investigadas em relação ao mercado foi alarmante, atingindo em média 50% menos do que o valor habitualmente cobrado no setor vinícola.A PF destaca que, além do crime de contrabando, os envolvidos podem responder por associação criminosa, acentuando a gravidade do esquema desmantelado. A Operação Estáfilo, cujo nome remete a Estáfilo, filho de Dioniso, o Deus do Vinho na mitologia grega, evidencia a dimensão do combate ao contrabando de vinhos no estado.A investigação, que expôs um cenário de ilegalidade no comércio vinícola, ressalta a importância da ação conjunta entre órgãos de segurança e fiscalização para coibir práticas nocivas ao consumidor e à economia. A operação segue em curso, com atualizações conforme novas informações são obtidas.