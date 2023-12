Prefeito Welberth Rezende acredita que investimentos representam os esforços em tornar a cidade o maior ambiente de negócios do Brasil - Foto: Rui Porto Filho

Prefeito Welberth Rezende acredita que investimentos representam os esforços em tornar a cidade o maior ambiente de negócios do BrasilFoto: Rui Porto Filho

Publicado 20/12/2023 15:00

Macaé - O projeto de produção do "megacampo" BM-C-33, no pré-sal da Bacia de Campos, está impulsionando Macaé com mais de R$ 500 milhões em investimentos na construção do gasoduto, consolidando a cidade como o principal hub do gás do Brasil.



O gasoduto, conhecido como "Rota 5" em Macaé, terá cerca de 4,5 km de extensão e capacidade para transferir 16 milhões de metros cúbicos de gás produzidos na área compartilhada pelas empresas Equinor, Repsol Sinopec e Petrobras. O projeto "BM-C-33" concentra investimentos estimados em US$ 9 bilhões, com potencial de gerar 50 mil empregos nos próximos cinco anos.

Prefeito Welberth Rezende acredita que investimentos representam os esforços em tornar a cidade o maior ambiente de negócios do Brasil Foto: Ilustração

"O gasoduto fortalece o posicionamento de Macaé como a principal infraestrutura capaz de receber, processar e distribuir gás natural para todo o país, viabilizando também outros projetos importantes para a cidade, como as fábricas de fertilizantes e a de gás natural líquido. Estes investimentos também representam os nossos esforços em tornar a nossa cidade o maior ambiente de negócios do Brasil", avalia o prefeito Welberth Rezende.



A construção do gasoduto faz parte do acordo firmado entre as empresas Azevedo & Travassos (A&T), especializada em construção pesada, e a Equinor. As obras estão previstas para iniciar no início de 2025, conforme informações divulgadas pela construtora à imprensa. "O gasoduto fortalece o posicionamento de Macaé como a principal infraestrutura capaz de receber, processar e distribuir gás natural para todo o país, viabilizando também outros projetos importantes para a cidade, como as fábricas de fertilizantes e a de gás natural líquido. Estes investimentos também representam os nossos esforços em tornar a nossa cidade o maior ambiente de negócios do Brasil", avalia o prefeito Welberth Rezende.A construção do gasoduto faz parte do acordo firmado entre as empresas Azevedo & Travassos (A&T), especializada em construção pesada, e a Equinor. As obras estão previstas para iniciar no início de 2025, conforme informações divulgadas pela construtora à imprensa.