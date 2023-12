Operações da nova fase foram acompanhadas por autoridades - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 20/12/2023 13:17

Macaé - As obras de duplicação da Ponte Ivan Mundim, em Macaé, alcançaram uma nova fase nesta semana com a instalação das vigas de sustentação das novas pistas. Essa etapa do projeto, que visa ampliar o acesso ao trânsito na área central da cidade, foi acompanhada pelo prefeito Welberth Rezende e pelo Secretário Estadual das Cidades, Douglas Ruas.



A duplicação da ponte é um projeto aguardado há anos pela população e representa uma parceria entre o município e o governo do Estado. A nova fase das obras, que conta com a instalação das primeiras quatro vigas, permite o acesso do trânsito que se desloca da parte Norte da cidade em direção ao Centro, conectando-se com a Rua Governador Roberto Silveira.

Para o prefeito Welberth Rezende, a duplicação da Ponte Ivan Mundim é um marco importante para a cidade, consolidando-se como parte do desenvolvimento e investimentos em infraestrutura que visam melhorar a qualidade de vida da população.



O Secretário Douglas Ruas ressalta que o projeto contribuirá para a melhoria da mobilidade urbana, acompanhando o crescimento e desenvolvimento de Macaé, algo crucial para o Estado. O deputado estadual Chico Machado também esteve presente durante a instalação das vigas.

Ao todo, estão previstas a instalação de 40 vigas na duplicação da Ponte Ivan Mundim, com a inauguração prevista para agosto de 2024. O projeto representa um passo significativo para a modernização da infraestrutura viária e a otimização do fluxo de tráfego na região central da cidade.