Cavaleiros recebe banda Gilsons nesta quarta - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 20/12/2023 13:13 | Atualizado 20/12/2023 13:13

Macaé - Nesta quarta-feira (20), a Praia dos Cavaleiros, em Macaé, será palco para a apresentação da banda Gilsons, formada por José, João e Francisco Gil, respectivamente filho e netos do renomado mestre da MPB, Gilberto Gil. O espetáculo, que terá início às 22h, promete envolver o público com diversos hits da atualidade, incluindo "Várias Queixas", “Devagarinho”, “Love Love” e "Pra gente acordar". O evento, realizado em parceria com a Secretaria Adjunta de Turismo, é gratuito e busca proporcionar entretenimento de qualidade aos moradores de Macaé.

A proposta musical da banda Gilsons transcende fronteiras, misturando gêneros como samba, pop, afoxé, rap, funk e, é claro, MPB. A renovação da música jovem atual é evidenciada pela sonoridade marcante do trio, que celebra suas influências baianas e a rica ancestralidade da família Gil. Mesmo com a tradição musical, as canções apresentam uma abordagem moderna, incorporando batidas eletrônicas e nuances de R&B.

Léo Anderson, Secretário Adjunto de Turismo, destaca que além de oferecer um espetáculo de alta qualidade para os moradores, o evento contribui para o fomento do turismo no município.

“Macaé segue sendo palco de eventos, com qualidade de vida, além da infraestrutura para receber turistas, que vem elevando a procura da cidade como destino de lazer", enfatizou o secretário. A expectativa é de que o show dos Gilsons atraia um público diversificado, celebrando a riqueza cultural e musical da família Gil em uma noite única na Praia dos Cavaleiros.